"AzerGold" спрогнозировало объем производства золота в 2024 году (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Прогноз производства золота на текущий год составляет 70 000 унций, что на 9 процентов больше, чем в прошлом году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Что касается серебра, то прогноз производства на 2024 год составляет 156 800 унций, что в свою очередь на 27 процентов больше, чем в 2023 году", - добавил он.

Отметим, что в прошлом году "AzerGold" было добыто 63,7 тысячи унций золота, что на 1,7 тысячи унций, или на три процента больше показателя 2022 года и на два процента плана. Добыча серебра за 2023 год составила 114,3 тысячи унций, превысив план на шесть процентов.

Напомним, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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