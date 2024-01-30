Экологическая политика является одним из основных приоритетов в деятельности "AzerGold" - Закир Ибрагимов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Экологическая политика является одним из основных приоритетов в деятельности ЗАО "AzerGold".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"С целью оценки воздействия на окружающую среду сфер деятельности общества, на местах проводятся мониторинговые работы. Принимаются срочные меры по минимизации воздействия на окружающую среду. Кроме того, проводятся регулярные клининговые мероприятия по очистке прилегающей территории от мусора. Регулярно проводятся кампании по посадке деревьев, чтобы внести вклад в окружающую среду и восстановить экосистему. В рамках мероприятий по озеленению на территории "Човдар" высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Преемственность деятельности в этом направлении будет обеспечена и в текущем году", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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