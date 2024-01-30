Доходы ЗАО «AzerGold» от продаж возросли

БАКУ /Trend/ - ЗАО «AzerGold» в 2023 году успешно продолжило реализацию золота и серебра на внутреннем и международном рынках, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, в 2023 году на местных и международных рынках было продано в общей сложности 68,1 тыс. унций золота и 119,8 тыс. унций серебра. По сравнению с 2022 годом общий объем продаж золота вырос на 7%.

Из вышеуказанного общего объема продаж 62,1 тыс. унций золота и 90,8 тыс. унций серебра реализовано на международных рынках. В соответствии с требованиями внутреннего рынка в виде сырья и готовой продукции реализовано 6 тыс. унций золота и 29,1 тыс. унций серебра. Таким образом, общие показатели продаж за 2017–2023 годы составили 416 тыс. унций золота и 853 тыс. унций серебра.

В отчетном году в результате реализации золота и серебра на международных и местных рынках получен доход в размере 232,8 млн манатов. По сравнению с 2022 годом общая выручка от продаж выросла на 15%. 210,1 млн манатов из этих средств приходится на экспорт, 22,7 млн манатов – на доходы от внутренних продаж. По сравнению с 2022 годом доходы от экспорта выросли на 11%, а доходы от продаж на местном рынке – на 81%. В 2023 году 97,9% выручки от общих продаж драгоценностей было получено именно за счет продажи золота.

Таким образом, общий доход от продажи золота и серебра за 2017–2023 годы составил 1,19 млрд. манатов.