Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции

БАКУ /Trend/ - Прогноз инфляции на 2024 год сохранен без изменений, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по январским прогнозам текущего года, как и в октябре прошлого года, ожидается, что годовая инфляция в 2024 году останется в пределах целевого показателя.

"Ослабление глобальной экономической активности, а также продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в страну. По данным Всемирного банка, индекс цен на сырье в декабре снизился на 18,9 процента в годовом исчислении, в том числе цены на энергоносители - на 24 процента . По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на продовольствие в декабре снизился на 10,1 процента в годовом исчислении", - отмечает ЦБА.

В ЦБА упомянули, что равновесие на валютном рынке сыграло особую роль в ограничении импорта инфляции.

"На 92 процентах валютных торгов, проведенных в ЦБ в 2023 году, предложение превысило спрос. За этот период номинальный эффективный курс маната увеличился на 19,3 процента, что является основным фактором, оказывающим снижающее влияние на импортную инфляцию", - сообщили в ЦБА.

ЦБА подчеркивает, что основными внутренними рисками, способными усилить инфляцию, могут стать избыточный рост совокупного спроса и активизация внутренних стоимостных факторов.

"Если текущие тенденции сохранятся, интервенции ЦБ на валютный рынок в 2024 году, как и в последние два года, могут быть ориентированы на покупку. Центральный банк постоянно отслеживает динамику бюджетных расходов и кредитной активности как факторов внутреннего спроса. В целом риски роста и снижения инфляции уравновешивают друг друга. Прогноз инфляции на 2024 год сохранен без изменений. По январским прогнозам текущего года, как и в октябре прошлого года, ожидается, что годовая инфляция в 2024 году останется в пределах целевого показателя", - говорится в информации.

Напомним, что согласно заявлению ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год, ожидается, что годовая инфляция в стране в 2024 году составит около 5-5,5 процентов.

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