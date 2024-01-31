ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 января понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процент, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 9 процентов до 8,75 процентов, а нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

"Данное решение принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находится в целевом коридоре (4±2 процента), стабилизации инфляционных ожиданий, а также ситуации на валютном рынке. Годовой уровень инфляции снизился со времени последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике. В 2023 году 12-месячная инфляция составила 2,1 процента и сформировалась в нижней части целевого диапазона (4±2 процента). Снижение инфляции наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины. Годовая продовольственная инфляция составила 0,8 процента, непродовольственная инфляция - 2,7 процента, инфляция в сфере услуг - 3,7 процента. Динамика фактической инфляции также повлияла на инфляционные ожидания", - говорится в информации.

ЦБА отмечает, что годовая инфляция снизилась за счет воздействия внешних и внутренних факторов.

"Ослабление глобальной экономической активности, а также продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в страну. По данным Всемирного банка, индекс цен на сырье в декабре прошлого года снизился на 18,9 процента в годовом исчислении, в том числе цены на энергоносители - на 24 процента. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на продовольствие в декабре снизился на 10,1 процента в годовом исчислении", - отмечает ЦБА.

ЦБА подчеркивает, что дальнейшие решения относительно параметров процентного коридора будут приниматься в зависимости от изменения внешних и внутренних инфляционных факторов.

"При принятии решений будут учитываться особенности проведения денежно-кредитной политики в стране, процессы на финансовых рынках, в том числе на валютном. Если указанные риски не реализуются, будет рассмотрена возможность поэтапного смягчения монетарной политики в течение оставшейся части года", - также говорится в информации.

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