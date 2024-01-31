Учетная ставка начнет влиять на депозитные проценты со следующего года - Центробанк Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что учетная ставка в Азербайджане начнет влиять на депозитные проценты со следующего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В настоящее время на рынке достаточно большая ликвидность. Необходимо время для ее стерилизации. В условиях высокой ликвидности процентные ставки ЦБА не работают. Мы должны поддерживать объем денег на таком уровне, чтобы их стоимость находилась в коридоре, запланированном ЦБА. Для управления ликвидностью на рынке необходима сильная координация монетарной и фискальной политики. Это важно, и мы над этим усиленно работаем. У нас хорошая координация с министерством финансов Азербайджана. Считаю, что учетная ставка начнет оказывать влияние на депозитный сегмент уже со следующего года", - отметил он.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 января понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процента.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 9 процентов до 8,75 процента, а нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

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