Не исключено, что мелкие страховые компании в Азербайджане объединятся - Талех Кязымов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Не исключено, что мелкие страховые компании в Азербайджане объединятся или добровольно уйдут с рынка.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, ситуация на страховом рынке Азербайджана, в целом, устойчивая.

"Со следующего месяца Центральный банк Азербайджана будет выдвигать требования корпоративного управления к страховым и инвестиционным компаниям. Одним из этих требований является наличие стратегии развития, рассчитанной минимум на три года. В целом, финансовый сектор достаточно стабилен. Здесь возможно лишь слияние небольших организаций или добровольная ликвидация. При слиянии ЦБА также просит предоставить стратегию. В настоящее время перед банками не стоит вопрос о возможном слиянии, это больше относится к страховым компаниям. В некоторых из них, возможно, обсуждается вопрос о добровольном слиянии или ликвидации. С точки зрения устойчивости мы не видим проблемных организаций ни в банковском, ни в страховом секторе", - добавил он.

Отметим, что на конец 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 18 страховых компаний. Доля пяти крупных страховых компаний в суммарных премиях в 2023 году составила 80,9 процента, по выплатам - 83,5 процента.

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