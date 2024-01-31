Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенных пошлин еще на год

Экономика Материалы 31 января 2024 22:18 (UTC +04:00)
Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенных пошлин еще на год

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще на один год освобожден от таможенных пошлин импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане, сообщает в среду Trend.

В связи с этим Кабинет министров внес изменение в решение "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике".

Отметим, что ранее документ предусматривал, что товары, ввозимые для строительства международных аэропортов в Физулинском, Лачинском и Зангиланском районах, до 1 января 2024 года не должны облагаться таможенной пошлиной. Согласно изменению, этот срок продлен до 1 января 2025 года.

Решение вступает в силу через тридцать дней после его опубликования.

Лента

Лента новостей

Читать все новости