БАКУ/Trend/ - Всемирный банк поможет Азербайджану снизить объем недоходной воды до 40 процентов в рамках программы AZTAF - инструмент гибкой технической помощи Азербайджану.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии Смита Мисра, выступая на мероприятии, посвященном программе технической помощи Азербайджану.

Она отметила, что планируется снизить индекс инфраструктурной утечки с 16,4 до 8, а коммерческие потери - с 5 процентов до 0,7 процента.

"Для этого требуется бюджет в размере 162 744 000 долларов США на пять лет, или 33 миллиона долларов США в год. Сюда входит смешанное финансирование, в том числе государственно-частное", - пояснила она.

По ее словам, в Азербайджане необходимо улучшить рациональное планирование и управление водными резервуарами.

Она подчеркнула, что так как в Азербайджане ограниченные водные ресурсы, существует высокая зависимость от водных ресурсов за пределами территории страны.

"Засухи и наводнения представляют собой серьезную угрозу водной безопасности. Проблемы загрязнения воды усиливаются. Необходимо решить вопросы картирования, мониторинга и анализа. Существует необходимость значительно улучшить качество услуг в секторе водоснабжения и водоотведения, а также в ирригационном секторе", - добавила Мисра.

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