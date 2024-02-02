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В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии

Экономика Материалы 2 февраля 2024 10:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"Данная конференция станет первой не только для Азербайджана, но и всего региона. Время проведения конференции запланировано на сентябрь 2024 года", - подчеркнул он.

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