Названо число заблокированных фейковых доменов в Азербайджане по итогам 2023 года

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года в Азербайджане было обнаружено 186 фейковых доменов и их деятельность приостановлена.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"В прошлом году было распространено 134 фейковых домена зоны "gov.az", которые были нейтрализованы специалистами службы", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!