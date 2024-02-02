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Названо число заблокированных фейковых доменов в Азербайджане по итогам 2023 года

Экономика Материалы 2 февраля 2024 11:39 (UTC +04:00)
Названо число заблокированных фейковых доменов в Азербайджане по итогам 2023 года

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года в Азербайджане было обнаружено 186 фейковых доменов и их деятельность приостановлена.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"В прошлом году было распространено 134 фейковых домена зоны "gov.az", которые были нейтрализованы специалистами службы", - подчеркнул он.

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