В текущем году госучреждениям Азербайджана будет представлено новое решение в виде системы защиты

БАКУ /Trend/ - В 2024 году госучреждениям Азербайджана будет представлено еще одно решение в виде системы защиты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"До сих пор мы поставляли решение ESET государственным учреждениям в качестве централизованного антивирусного решения. Однако с этого года им будет представлено решение XDR", - отметил он.

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