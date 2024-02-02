Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В текущем году госучреждениям Азербайджана будет представлено новое решение в виде системы защиты

Экономика Материалы 2 февраля 2024 11:48 (UTC +04:00)
В текущем году госучреждениям Азербайджана будет представлено новое решение в виде системы защиты

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2024 году госучреждениям Азербайджана будет представлено еще одно решение в виде системы защиты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"До сих пор мы поставляли решение ESET государственным учреждениям в качестве централизованного антивирусного решения. Однако с этого года им будет представлено решение XDR", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости