В Азербайджане будет запущена новая государственная система электронный почты (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В следующем месяце в Азербайджане будет запущена новая государственная система электронной почты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"Новая почтовая система на базе системы Domino позволит предоставлять множество дополнительных услуг. Будет доступен первый азербайджаноязычный интерфейс. Для защиты конечных пользователей государственных учреждений будет представлено централизованное решение XDR, а с этого года будет активен сервис массовых SMS. Переход госструктур к новой системе, рассчитанной на 60 тысяч пользователей, будет происходить поэтапно. Система откроет перед государственными учреждениями большие возможности в плане функциональности и безопасности", - отметил он.

Он также упомянул, что в 2023 году на государственную электронную почту, созданную для госучреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, поступило более 27 миллиона писем.

"24,8 миллиона писем доставлены пользователям, а 2,28 миллиона заблокированы из-за вредоносного контента. Почти каждое 10-е письмо содержало фишинговый или вредоносный контент. В настоящее время 30 тысяч сотрудников госучреждений пользуются защищенной электронной почтой", - добавил он.

Отметим, что в Баку состоялся III саммит IT-руководителей государственных учреждений, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных учреждений.

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