Названо число заблокированных фейковых доменов в Азербайджане по итогам 2023 года (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года в Азербайджане было обнаружено 186 фейковых доменов и их деятельность приостановлена.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"В прошлом году было распространено 134 фейковых домена зоны "gov.az", которые были нейтрализованы специалистами службы", - подчеркнул он.

Мамедов упомянул, что в 2023 году Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 1 191 индикатор компрометации, свидетельствующий о кибератаках на электронные системы госструктур.

"Из них 517 кибератак были выявлены и предотвращены на основе данных, зафиксированных службой, 674 - на основе сведений, поступивших от госструктур", - добавил он.

Отметим, что в Баку состоялся III саммит IT-руководителей государственных учреждений, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных учреждений.

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