Назначен новый председатель правления İZİA (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сеймур Адыгёзалов назначен председателем правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным агентства, до этого назначения Сеймур Адыгёзалов был заместителем председателя правления İZİA.

В свою очередь, ныне бывший председатель правления İZİA Эльшад Нуриев назначен председателем правления ООО "Бакинский судостроительный завод".

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

В настоящее время под управлением агентства действуют 6 промышленных парков, 4 промышленных квартала, 51 агропарк и Центр профессионального обучения.

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