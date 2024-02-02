В текущем году госучреждениям Азербайджана будет представлено новое решение в виде системы защиты (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2024 году госучреждениям Азербайджана будет представлено еще одно решение в виде системы защиты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.

"До сих пор мы предоставляли решение ESET государственным учреждениям в качестве централизованного антивирусного решения. Однако с этого года им будет представлено решение XDR. Наряду с новым решением мы предоставим госструктурам услуги MDR более широким и многофункциональным способом", - добавил он.

Отметим, что в Баку состоялся III саммит IT-руководителей государственных учреждений, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных учреждений.

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