ЗАО «AzerGold» расширило деятельность в сфере подготовки кадров

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» своей успешной деятельностью в горнодобывающей отрасли, наряду с развитием ненефтяного сектора нашей страны, продолжает вносить вклад в государственную политику в направлении подготовки квалифицированных кадров. С этой целью налажено тесное сотрудничество с восемью азербайджанскими вузами и Государственным агентством по профессиональному образованию. Студентам создаются условия для прохождения практики как в офисах ЗАО, расположенных в Баку, так и на производственных участках.

Кроме того, уже третий год подряд Акционерное Общество организует конкурсы «Стипендиальная программа» для студентов высших и профессиональных учебных заведений страны. Студенты, победившие в конкурсах, объявленных с целью своевременного обеспечения стратегических проектов ЗАО необходимыми кадрами, развития базы местных специалистов по соответствующим направлениям, привлекаются к участию в программе. После окончания учебы предпринимаются необходимые шаги в соответствии с требованиями Акционерного Общества для их трудоустройства по соответствующим вакансиям. Также с 2022 года дан старт проекту «Горный инженер будущего» для дашкесанских школьников. В рамках проекта оказывается поддержка подготовке учащихся из Дашкесанского района (10-е классы) к поступлению в вузы.