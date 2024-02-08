Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Великого национального собрания Турции посетили азербайджанский офис Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD).

Как сообщает Trend, депутаты ВНСТ встретились с председателем правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашадом Джабирли и другими членами организации.

Рашад Джабирли отметил, что основная деятельность "MÜSİAD Азербайджан" направлена на расширение торговых связей и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией.

В ходе встречи был обсужден вопрос увеличения числа визитов инвесторов из Невшехира в Азербайджан. Было отмечено, что это будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Азербайджаном и увеличению торгового оборота.

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