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Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)

Экономика Материалы 8 февраля 2024 22:01 (UTC +04:00)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Депутаты Великого национального собрания Турции посетили азербайджанский офис Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD).

Как сообщает Trend, депутаты ВНСТ встретились с председателем правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашадом Джабирли и другими членами организации.

Рашад Джабирли отметил, что основная деятельность "MÜSİAD Азербайджан" направлена на расширение торговых связей и взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией.

В ходе встречи был обсужден вопрос увеличения числа визитов инвесторов из Невшехира в Азербайджан. Было отмечено, что это будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Азербайджаном и увеличению торгового оборота.

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Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
Турецкие депутаты посетили офис "MÜSİAD Азербайджан" (ФОТО)
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