Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 февраля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8312 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8312 1 австралийский доллар AUD 1,1036 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3402 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0896 100 южнокорейских вон KRW 0,1275 1 чешская крона CZK 0,0725 100 чилийских песо CLP 0,176 1 китайский юань CNY 0,2362 1 датская крона DKK 0,2456 1 грузинский лари GEL 0,6403 1 гонконгский доллар HKD 0,2174 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1446 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1623 1 швейцарский франк CHF 1,9442 1 израильский шекель ILS 0,4609 1 канадский доллар CAD 1,2626 1 кувейтский динар KWD 5,5197 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,356 1 мексиканский песо MXN 0,0992 1 молдавский лей MDL 0,0956 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,16 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4233 1 российский рубль RUB 0,0187 1 сингапурский доллар SGD 1,2621 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2523 1 турецкая лира TRY 0,0554 1 тайваньский доллар TWD 0,0542 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0452 100 японских йен JPY 1,1378 1 новозеландский доллар NZD 1,0403

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