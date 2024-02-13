В Азербайджане утвержден порядок предоставления банками инвестиционных услуг

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Постановлением документ переименован в "Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) банками и инвестиционными компаниями".

Отныне банки обязаны предоставлять инвестиционные услуги через специализированные подразделения. Сотрудники банка, занимающиеся предоставлением инвестиционных услуг, должны иметь соответствующее квалификационное удостоверение, а руководящий персонал должен обладать опытом работы в сфере инвестиционных услуг не менее двух лет. В то же время кредитные организации обязаны разработать стратегию предоставления инвестиционных услуг клиентам, установить процедуры управления рисками и обеспечить доступ к цифровым технологиям.

При размещении ценных бумаг андеррайтер обязан провести анализ существующих или потенциальных рисков и предоставить инвесторам соответствующую информацию в письменной форме.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное постановление в министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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