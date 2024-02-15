Одна из промышленных зон в Азербайджане может быть организована на основе "зеленой" энергетики - Микаил Джаббаров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одна из промышленных зон в Азербайджане может быть организована на основе "зеленой" энергетики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

По его словам, фискальное и налоговое регулирование является инструментом, обеспечивающим переход к "зеленой" экономике.

"Ряд крупных стран разработали и приняли законы, предусматривающие взимание дополнительного углеводородного налога при импорте продукции. Этот процесс постепенно охватит все больше стран. Таким образом, продукция, произведенная в Азербайджане и идущая на экспорт, будет подвержена дополнительному налогообложению. Поэтому, если мы хотим сохранить конкурентоспособность отечественных предприятий, необходимо своевременно обсудить эти регулирующие инструменты. На начальном этапе одна из промышленных зон может быть организована на базе "зеленой" энергетики", - отметил он.

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