Экономика Азербайджана начала 2024 год с высокими показателями - Микаил Джаббаров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана начала 2024 год с высокими показателями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

Он отметил, что ВВП Азербайджана в январе 2024 года вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 9,131 миллиарда манатов.

"Одним из основных направлений в ближайший период станет повышение нашего экспортного потенциала", - подчеркнул он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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