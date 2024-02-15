Назван срок реализации проекта bp по строительству солнечной электростанции в Азербайджане (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проект строительства солнечной электростанции "Шафаг" компании bp будет реализован до конца 2025 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

Он напомнил, что проект строительства электростанции мощностью 240 МВт будет реализован совместно с SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компанией и bp.

"Сангачальский терминал будет снабжаться электроэнергией, производимой на станции "Шафаг", и в результате это позволит сократить выбросы, эквивалентные 260-330 тысячам тонн углекислого газа (CO2) в год", - отметил он.

Напомним, что в июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

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