SOCAR к 2050 году хочет стать компанией, способствующей устойчивости климата в глобальном масштабе - Афган Исаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) к 2050 году хочет стать компанией, способствующей энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Наша цель – превратить SOCAR в Национальную энергетическую компанию, которая станет надежным, безопасным и устойчивым поставщиком энергии. SOCAR сегодня находится в начале процесса трансформации и осуществляет свою деятельность в цепочке создания стоимости нефти и газа. Компания ставит цели к 2035 году стать компанией с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса и профилем выбросов на уровне мировых лидеров энергетики, а к 2050 году - способствующей энергетической безопасности и устойчивости климата в глобальном масштабе", - добавил он.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

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