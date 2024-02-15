В Азербайджане ведется работа над автоматизацией процессов налогового контроля (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа над автоматизацией процессов налогового контроля.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

Назирли отметил, что в предстоящий период будут продолжены меры по совершенствованию цифровых платформ в соответствии с новыми задачами в налоговом администрировании Азербайджана.

"Основная линия здесь – создание новых административных служб, способных принять изменения в налоговом законодательстве, добиться углубления уровня цифровизации. Помимо автоматизации электронных услуг, предоставляемых налогоплательщикам, Государственная налоговая служба также работает над автоматизацией процессов налогового контроля. В число основных целевых направлений войдут упрощение налогового администрирования за счет цифровизации, сокращение времени, затрачиваемого бизнесом на соблюдение налогового законодательства в результате повышения доступности и качества налоговых данных, а также возможность построения информационных систем на базе модулей искусственного интеллекта", - добавил он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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