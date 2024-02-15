В Азербайджане скоро будут представлены новые интерактивные электронные услуги в налоговой сфере (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при минэкономики Азербайджана в ближайшее время представит новые интерактивные электронные услуги.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Услуги будут включать в себя расширение электронных услуг, автоматизацию процессов предоставления запросов, создание интерактивных и прокативных услуг, ориентированных на клиента, расширение каналов обслуживания и увеличение административных возможностей для налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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