Названы основные направления стратегии налоговой службы Азербайджана до 2030 года (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стратегия государственной налоговой службы на 2024-2030 года включает в себя пять направлений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Стратегические направления включают в себя развитие добровольного исполнения налоговых обязательств, борьбу с уклонением от уплаты налогов, укрепление институциональных способностей и человеческого капитала, сотрудничество с международными организациями и внедрение инноваций, партнерство с государственными учреждениями. Основной миссией же является повышение эффективности сбора бюджетных доходов, предотвращение уклонения от уплаты налогов и борьба с неформальной налоговой деятельностью. Говоря о видении (взгляд в будущее) стратегии, то здесь стоит отметить создание надежной, основанной на доверии налоговой экосистемы", - добавил он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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