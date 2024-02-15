Налоговая политика Азербайджана станет одним из основных инструментов экономического регулирования - Орхан Назирли (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Новые вызовы, стоящие сегодня перед экономикой Азербайджана, показывают, что налоговая политика станет одним из основных инструментов экономического регулирования в реализации экономической политики в предстоящий период.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Сегодня налоговая служба является активным участником процесса формирования доходов бюджета Азербайджана, обеспечения экономического развития, поддержки предпринимательства. Прошедшие 5 лет показали, что налоговые органы способны внести свой вклад в реализацию стратегии экономического развития страны. Новые вызовы, стоящие сегодня перед нашей экономикой, показывают, что налоговая политика станет одним из основных инструментов экономического регулирования в реализации экономической политики в предстоящий период. В новый стратегический период развития страны возрастает ориентация налоговой политики на результат, которая может быть адаптирована к гибким целям для обеспечения устойчивости экономики, увеличения и темпов ее роста", - добавил он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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