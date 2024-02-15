Важно, чтобы налоговая политика Азербайджана поощряла "зеленые" инициативы - Мухтар Бабаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы налоговая политика Азербайджана поощряла бизнес-предприятия к принятию "зеленых" инициатив.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Экологический фактор в налоговых реформах сегодня стал мощным экономическим инструментом, способствующим устойчивому переходу во всем мире. Важно, чтобы наша налоговая политика поощряла бизнес-предприятия к принятию "зеленых" инициатив, инвестированию в проекты устойчивой энергетики и поддержке инвесторов, которые применяют экологически чистые технологии, создают "зеленый рост" и используют возобновляемые источники энергии. Предоставляя налоговые льготы и стимулы предприятиям, которые внедряют экологически безопасные методы, мы можем способствовать переходу к более "зеленой" и устойчивой экономике", - добавил он.

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

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