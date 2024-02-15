Продукция Балаханского промышленного парка экспортируется в ряд стран (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:05)

БАКУ /Trend/ - Продукция, произведенная в Балаханском промышленном парке с использованием отходов в качестве сырья, экспортируется в ряд стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Понятие вторичной переработки занимает важное место в современной экономике. Мы должны добиться сохранения и устойчивого использования природных ресурсов путем укрепления практики переработки отходов посредством эффективного использования ресурсов и политики экономики замкнутого цикла. Тем, кто хочет наладить бизнес по переработке отходов и заняться экологически чистым производством, применяя инновационные технологии, в Балаханском промышленном парке предоставлены благоприятные условия. В настоящее время в промышленном парке зарегистрировано 25 резидентов, а продукция, произведенная здесь с использованием отходов в качестве сырья, экспортируется в ряд стран", - добавил он.

Напомним, что Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года. Управляющей компанией промышленного парка является ОАО "Тамиз Шахар".

Отметим, что на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку были обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования. В рамках форума состоялся обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!