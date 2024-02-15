Азербайджан придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата - Мухтар Бабаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Глобальное изменение климата, являющееся одной из экологических проблем, оказывает серьезное влияние не только на экологические, но и на экономические и социальные аспекты устойчивого развития. Будучи надежным и ответственным членом международного сообщества, Азербайджан придает большое значение решению глобальных проблем, связанных с изменением климата, и ведет практическую работу в этом направлении. Чтобы смягчить последствия изменения климата, Азербайджан реализовал ряд мер, таких как увеличение использования возобновляемых источников энергии и разработка более эффективных "зеленых" технологий. Законопроект подготовлен с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу в результате экономической деятельности, создания и регулирования системы углеродных кредитов и торговли квотами на выбросы углерода. В целях поглощения вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, и создания здоровой экологической обстановки в стране проводятся многочисленные акции по посадке деревьев, лесопосадок и агросадов для расширения лесных и зеленых массивов. Только в 2023 году в стране было высажено около четырех миллионов деревьев", - отметил он.

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