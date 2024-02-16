Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 февраля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8290 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8290 1 австралийский доллар AUD 1,1081 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3418 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0896 100 южнокорейских вон KRW 0,1275 1 чешская крона CZK 0,0722 100 чилийских песо CLP 0,1756 1 китайский юань CNY 0,2363 1 датская крона DKK 0,2453 1 грузинский лари GEL 0,6432 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,139 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1622 1 швейцарский франк CHF 1,9291 1 израильский шекель ILS 0,4701 1 канадский доллар CAD 1,2607 1 кувейтский динар KWD 5,5178 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3558 1 мексиканский песо MXN 0,0997 1 молдавский лей MDL 0,0955 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1611 100 узбекских сомов UZS 0,0136 1 польский злотый PLN 0,4207 1 российский рубль RUB 0,0184 1 сингапурский доллар SGD 1,2627 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2488 1 турецкая лира TRY 0,0552 1 тайваньский доллар TWD 0,0542 1 таджикский сомони TJS 0,1553 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0449 100 японских йен JPY 1,1314 1 новозеландский доллар NZD 1,0367

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