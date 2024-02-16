Названо количество резидентов в промышленных зонах Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, получили 142 субъекта предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,6 миллиарда манатов, создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест. На следующем этапе по существующим проектам планируется инвестировать до 830 миллионов манатов в промышленные зоны и создать более 7 тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул он.

Председатель отметил, что только в 2023 году статус резидента получили 26 субъектов предпринимательства.

"7 субъектов предпринимательства получили статус резидента Агдамского промышленного парка, 5 - "Экономическая зона Аразской долины", 8 - Сумгайытского химико-промышленного парка, 3 - Пираллахинского промышленного парка, 1 - Гаджигабульского промышленного района, 2 - Сабирабадского промышленного района", - добавил он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

В настоящее время под управлением агентства действуют 6 промышленных парков, 4 промышленных квартала, 51 агропарк и Центр профессионального обучения.

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