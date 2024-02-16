Стали известны объемы производства в промзонах Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, произведено продукции на сумму 12,1 миллиарда манатов, из которых 3,9 миллиарда манатов (почти 32,2 процента) отправлено на экспорт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В 2023 году резидентами промзон реализовано продукции на 3,3 миллиарда манатов, из которых 989 миллионов манатов отправлено на экспорт. По сравнению с 2022 годом продажи выросли на 12,5 процента. За этот период удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности в Азербайджане составил 18,6 процента, а в ее экспорте - 23,6 процента. Продукция, произведенная в промышленных зонах, экспортировалась более чем в 65 стран мира (Канада, США, ОАЭ, Китай, Индия, Израиль, Испания, Италия, Австрия, Англия, Бразилия и другие страны)", - добавил он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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