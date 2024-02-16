Ведется работа по созданию 24 агропарков в 22 регионах Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа по созданию 24 агропарков на площади 66 тысячи га в 22 регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"На сегодняшний день функционируют 22 агропарка на площади 58,6 тысячи га, в двух агропарках ведутся строительно-монтажные работы. 6 агропарков специализируются на животноводстве, 6 - на плодоводстве, 11 – на сельском хозяйстве и один – на сортировке, упаковке и логистике. Общая проектная стоимость агропарков составляет 1,2 миллиарда манатов. Кроме того, с целью создания или расширения деятельности агропарков была оказана государственная поддержка в размере 147 миллионов манатов. На сегодняшний день на создание 14 агропарков Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выделил льготные кредиты на сумму 131 миллиона манатов, а 18 агропарков, которым были выданы документы на стимулирование инвестиций, получили льготы в размере 16,1 миллиона манатов", - подчеркнул он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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