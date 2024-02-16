Около 10 предприятий начнут работать в промзонах Азербайджана в 2024 году (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2024 году в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон, планируется начать работу около 10 предприятий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"На этих предприятиях планируется создать постоянные рабочие места примерно для 1000 человек", - подчеркнул он.

Отметим, что на сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, получили 142 субъекта предпринимательства (только в 2023 году статус резидента получили 26 субъектов предпринимательства).

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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