В этом году в Агдамском промышленном парке планируется начать работу более 5 предприятий (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В текущем году в Агдамском промышленном парке планируется начать работу более пяти предприятий (предприятия по производству обоев, нескольких видов обуви, кровельных покрытий, трубных и коробчатых профилей, вентиляционного, противопожарного оборудования и различных металлических изделий и др.)

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, в Агдамском промышленном парке 20 субъектам предпринимательства присвоен статус резидента, а 6 предпринимателям – статус нерезидента.

"Ожидается, что резиденты инвестируют в промышленный парк более 190 миллионов манатов и создадут более 1 700 рабочих мест. Продукция, которая будет производиться на этих промышленных предприятиях, в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а на следующем этапе будет экспортироваться под торговой маркой "Made in Azerbaijan". На сегодняшний день резиденты промышленного парка инвестировали более 15,3 миллиона манатов, создано около 120 постоянных рабочих мест", - подчеркнул он.

Председатель также упомянул, что в 2024 году в промышленных зонах, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон, планируется начать работу около 10 предприятий.

Отметим, что на сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, получили 142 субъекта предпринимательства (только в 2023 году статус резидента получили 26 субъектов предпринимательства).

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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