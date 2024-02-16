Планируется реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайших планах реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Проекты трансформации "зеленой" энергетики успешно реализуются Агентством по развитию экономических зон в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. В связи с этим целью является полное удовлетворение потребностей в электроэнергии Сумгайытского химико-промышленного парка за счет альтернативных источников энергии. В планах на будущее также реализация проекта по производству электробусов в Сумгайытском химико-промышленном парке. Производство таких автобусов приведет к лучшему управлению выбросами углекислого газа в стране. Это также будет способствовать переходу в страну технологий альтернативной энергетики. Эта цель в будущем будет реализована и в других промышленных зонах, в основном в промышленных парках, действующих в Карабахе", - добавил он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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