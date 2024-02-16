В 2024 году на территории промпарка "Экономическая зона Аразской долины" начнут работать несколько предприятий (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В текущем году на территории промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" планируют начать работу несколько предприятий (цементный терминал грузоподъемностью 2000 тонн, производство металлопродукции, различных видов клейких лент).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В настоящее время в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" статус резидента получили 10 субъектов предпринимательства, а статус нерезидента - один. Планируются инвестиции в размере более 67 миллионов манатов и создании более 700 постоянных рабочих мест. На данный момент резиденты инвестировали в промышленный парк около 10 миллионов манатов. В настоящее время в Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" ведутся инфраструктурные работы, а также строительство административного здания, подстанции и водохранилищ", - добавил он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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