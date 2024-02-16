Резиденты промпарков, находящихся в управлении İZİA, сэкономили более 460 млн манатов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день резиденты промышленных парков Азербайджана, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон, сэкономили более 460 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, это стало возможным благодаря льготам на НДС и таможенным пошлинам, применяемым в промышленных парках.

"В промышленных парках создана благоприятная бизнес-среда для развития предпринимательства. Таким образом, освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет (с момента регистрации), а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе в производственных целях техники, технологического оборудования и установок. Стоит также отметить, что промышленные парки также играют важную роль в повышении уровня занятости и за указанный период количество сотрудников увеличилось более чем в 27 раз", - подчеркнул он.

Отметим, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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