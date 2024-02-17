Официальные лица Азербайджана и США обсудили COP29

БАКУ /Trend/ - США поддерживают климатические приоритеты Баку на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал помощник госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетт.

"Целью встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым было обсуждение вопросов поддержки климатических приоритетов Баку в рамках COP29, сокращения выбросов метана, в том числе диверсификации энергетических маршрутов и поставок в Каспийском регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что в этом году в Азербайджане пройдет Конференция COP29. Данное решение было принято 11 декабря прошлого года на Пленарном заседании COP28 в Дубае (ОАЭ). За две недели Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!