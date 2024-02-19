Названо число созданных в 2023 г. предприятий на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана было создано 147 новых предприятий и организаций, 2 662 новых субъекта индивидуального предпринимательства.

По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, по сравнению с предыдущим годом количество новосозданных предприятий и организаций выросло на 45,5%, а число индивидуальных предпринимателей - на 23,4%. Так, в 2022 году в освобожденных от оккупации районах были созданы 101 новое предприятие и организации, 2157 новых субъектов индивидуального предпринимательства.

Напомним, что за отчетный период наибольшее количество предприятий и организаций было создано в Агдамском (35), Джебраильском (22) и Лачинском (19) районах, наибольшее количество субъектов индивидуального предпринимательства - в Агдамском (994), Физулинском ( 632) и Лачинском (273) районах.

В таблице ниже приведен перечень новосозданных предприятий и организаций, субъектов индивидуального предпринимательства по освобожденным районам за прошлый год.

Освобожденные районы Предприятия и организации Индивидуальные предприниматели Агдам 35 994 Физули 15 632 Лачин 19 273 Губадлы 10 188 Джабраил 22 176 Кяльбаджар 14 145 Зангилан 15 108 Шуша 7 64 Ходжавенд 7 54 Ходжалы 3 26 Ханкенди 2

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