Германия пригласила Азербайджан участвовать на сессии по управлению водными ресурсами (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Германия пригласила Азербайджан участвовать на сессии по управлению водными ресурсами и водной дипломатии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал постоянный представитель посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

Он отметил, что в прошлом году девять экспертов по водным ресурсам стран Южного Кавказа посетили Германию.

"В этом году мы счастливы пригласить людей из министерства иностранных дел разных стран, в том числе и Азербайджана и экспертов по водным ресурсам снова в Берлин на сессии и курсы по управлению водными ресурсами и водной дипломатии, организованные министерством иностранных дел ФРГ", - добавил он.

Отметим, что 21 февраля состоялась конференция "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе", направленная на объединение заинтересованных сторон из Германии и Азербайджана и поиск решений для эффективного водоснабжения и очистки сточных вод в Западном Азербайджане.

Основными темами конференции являлись разработка подходов к улучшению качества воды и водоподготовки для питьевого водоснабжения и сельского хозяйства в Западном Азербайджане, с особым акцентом на экологические проблемы трансграничных рек, таких как Кура, Араз и Окчучай.

Помимо компаний, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения, в целевую группу входят консультанты по вопросам охраны окружающей среды и научно-исследовательские институты, а также эксперты из смежных отраслей, таких как сельское хозяйство, строительство и горнодобывающая промышленность.

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