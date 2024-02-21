Названо количество заявлений для запуска бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:09) - поменять фотографию (trend iqtisadiyyat nazirliyi zamin bedirxanov 21 02 2024)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15 февраля 2024 года министерство экономики Азербайджана получило 1 780 заявлений от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор департамента восстановления и развития территорий министерства экономики Азербайджана Замин Бадырханов в ходе панельной дискуссии в рамках конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

"497 из 1 780 обращений поступили от иностранных компаний, 1 283 от местных компаний. Большая часть обращений поступила в связи с участием в тендерах", - подчеркнул он.

Бадырханов напомнил, что на реализацию ряда проектов, охватывающих различные сферы, по реализации восстановительно-строительных мероприятий на территориях, освобожденных от оккупации из государственного бюджета с 2021 года по настоящее время выделено около 16 миллиардов манатов.

"В продолжение реформ по формированию благоприятной деловой среды для местных и иностранных инвесторов в Агдамском районе создан Агдамский промышленный парк, обеспеченный необходимой инфраструктурой на площади 190 гектаров, в Джебраильском районе - промышленный парк “Экономическая зона долины Араз” на площади 200 гектаров. Резиденты, осуществляющие деятельность в указанных промышленных парках, освобождаются от налога на имущество, землю, прибыль, НДС и таможенных пошлин за ввозимую технику, технологическое оборудование и установки в течение 10 лет с даты регистрации. В настоящее время в упомянутых промышленных парках зарегистрировано 37 предприятий, что, в свою очередь, позволит создать более 2 400 новых рабочих мест. Объем инвестиций, которые будут вложены в эти проекты, составляет около 153 миллионов долларов США", - отметил он.

По его словам, уже завершено восстановление и реконструкция нескольких жилых районов, включая дорожно-транспортную, энергетическую, коммуникационную инфраструктуры, объекты образования, здравоохранения, культуры и другие социальные объекты.

"Одной из основных задач министерства экономики в этом направлении является восстановление экономической активности в регионе. В связи с этим стратегической целью определено принятие необходимых мер по интеграции региона не только в экономику страны, но и во внешнюю цепочку создания стоимости. В связи с этим, учитывая богатые ресурсные возможности Карабаха, одним из первых шагов стало вовлечение этих ресурсов в экономический хозяйственный оборот", - добавил З.Бадырханов.

Отметим, что 21 февраля состоялась конференция "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе", направленная на объединение заинтересованных сторон из Германии и Азербайджана и поиск решений для эффективного водоснабжения и очистки сточных вод в Западном Азербайджане.

Основными темами конференции являлись разработка подходов к улучшению качества воды и водоподготовки для питьевого водоснабжения и сельского хозяйства в Западном Азербайджане, с особым акцентом на экологические проблемы трансграничных рек, таких как Кура, Араз и Окчучай.

Помимо компаний, работающих в сфере водоснабжения и водоотведения, в целевую группу входят консультанты по вопросам охраны окружающей среды и научно-исследовательские институты, а также эксперты из смежных отраслей, таких как сельское хозяйство, строительство и горнодобывающая промышленность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!