Госагентство по туризму Азербайджана откроет новые офисы за рубежом (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в текущем году откроются представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в России и Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам советник Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

"Ожидается, что в текущем году откроются представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в России и Турции. Кроме того, мы объявили тендер на приобретение представительских услуг в ряде стран, в том числе в Китае, странах Ближнего Востока и других странах. Подобный опыт у нас был до пандемии. Так вот, некоторые партнеры выполняли функции нашего представительства в зарубежных странах. Это не представительство, а оказание представительских услуг. В этом году мы снова возвращаемся к этой практике. Мы проинформируем общественность после того, как будет объявлен тендер и станут известны результаты. Постараемся решить этот вопрос к лету", - сказал он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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