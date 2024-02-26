Глава АЖД о возможности пассажирских перевозок по ж/д в южном направлении (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:47)

БАКУ /Trend/ - Осуществление пассажирских перевозок по железнодорожной линии в южном направлении не стоит на повестке дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

"Открытие железнодорожной линии в южном направлении для пассажирских перевозок не стоит на повестке дня. Поскольку железная дорога в южном направлении позволяет двигаться со скоростью 20 км/ч, это не считается приемлемым для пассажироперевозок. Железнодорожная линия южного направления технически пригодна только для грузовых перевозок. Эту дорогу можно будет восстановить для пассажирского движения только после проведения капитальных реконструкций", - сказал он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!