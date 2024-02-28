Банк ABB цифровизировал еще один важный финансовый сервис!

БАКУ /Trend/ - Банк ABB, будучи универсальным финансовым партнером клиентов, представил на рынке еще одно цифровое решение, отвечающее потребностям. Теперь оформить обязательное страхование недвижимости можно прямо в приложении ABB mobile. Клиенты могут приобрести этот страховой продукт, используя цифровой интерфейс.

Таким образом, ABB mobile стал первым банковским приложением, предоставившим пользователям такую возможность, которая была создана благодаря партнерству со страховой компанией "Atəşgah".

При обязательном страховании недвижимого имущества возмещается ущерб, причиненный имуществу вследствие пожара, стихийного бедствия и других причин. Таким образом, данная страховка обеспечивает защиту доходов владельца недвижимости и предотвращает финансовые потери.

Помимо этого страхового продукта в ABB mobile можно приобрести и другие виды страхования, в том числе автострахование. Преимущество покупки этих услуг заключается в том, что это чрезвычайно удобно, просто и быстро — достаточно всего нескольких нажатий.

Еще одним преимуществом является то, что в ABB mobile клиенты могут просматривать свои страховые договоры. Через приложение можно отслеживать сроки окончания этих договоров. Более подробную информацию вы можете получить здесь.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.