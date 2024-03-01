Банк АВВ представляет новую программу лояльности – "Fayda Max"!

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ запустил новую программу лояльности "Fayda Max", которая изменяет привычные правила и предоставляет клиентам возможность получать больше наград. Эта программа нацелена на создание нового опыта для клиентов, стимулирование к использованию безналичных расчетов и укрепление их лояльности к Банку. Благодаря программе лояльности клиенты могут пользоваться различными скидками и привилегиями, которые увеличиваются по мере роста их лояльности к Банку АВВ.

Чтобы начать зарабатывать в рамках программы лояльности "Fayda Max", необходимо использовать приложение ABB mobile. Активируйте "Fayda Max", выбрав соответствующий раздел «Для вас» на главной странице приложения.

Участвуя в "Fayda Max", вы сами определяете, какой уровень вознаграждений сможете получить, достигая в течение месяца одного или всех трех уровней: «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой».

Клиенты Банка АВВ, имеющие активный наличный кредит, могут достичь «Бронзового» уровня, совершая безналичные расчеты на сумму от 75 AZN, «Серебряного» уровня – от 250 AZN и «Золотого» уровня – от 750 AZN в течение одного месяца.

Для клиентов без активного наличного кредита в Банке АВВ суммы для достижения соответствующих уровней выше: не менее 150 AZN для «Бронзового», 500 AZN для «Серебряного» и 1500 AZN для «Золотого» уровня. Накопленные в течение месяца вознаграждения становятся доступны для использования в следующем месяце.

Награды:

- Экстра "Faydalı кешбэк", который доступен на всех уровнях: «Бронзовом», «Серебряном» и «Золотом».

- Кешбэк на сумму процентов по кредиту наличными, взятому после присоединения к программе "Fayda Max", также распространяется на все уровни.

- 30 000 бескомиссионных переводов с карты на карту доступны только на «Золотом» уровне.

- "2X EDV geri al" предоставляется исключительно для «Золотого» уровня.

Каждый участник программы "Fayda Max" может отслеживать свои цели, уровни и награды в соответствующем разделе приложения ABB mobile. Программа предусматривает регулярные обновления, благодаря которым клиенты получают возможность зарабатывать больше наград. Для доступа к этим функциям необходимо обновить приложение ABB mobile до версии 7.0.0.

Более подробную информацию о программе "Fayda Max" можно найти на официальном сайте Банка или в ABB mobile.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.