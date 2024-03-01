Фонд энергоэффективности Азербайджана предоставит льготные кредиты

БАКУ /Trend/ - Фонд энергоэффективности предоставит льготные кредиты.
Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в "Порядке формирования и использования средств Фонда энергоэффективности", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Эти кредиты будут предоставлены через уполномоченные кредитные организации для реализации следующих мероприятий:
- поддержка реализации мероприятий по энергоэффективности и государственных программ;
- внедрение научных достижений и инноваций в области энергоэффективности;
- создание и внедрение новых материалов, техники и технологий в области энергоэффективности;
- разработка исследовательских программ и проектов по энергоэффективности;
- проведение научных исследований.
- внедрение системы управления энергоменеджмента;
- внедрение умных счетчиков и систем;
- применение когенерационных и высокоэффективных когенерационных установок;
- использование возобновляемых источников энергии.
По каждому проекту из средств Фонда может быть предоставлен льготный кредит в следующих пределах:
- от 1 000 до 50 000 манатов - малые кредиты;
- от 50 001 до 1 000 000 манатов - средние кредиты;
- от 1 000 001 до 10 000 000 манатов - крупные кредиты.
Льготные кредиты выдаются на следующий срок:
- для малых кредитов - до 5 (пяти) лет;
- для средних кредитов - до 10 (десяти) лет;
- для крупных кредитов - до 15 (пятнадцати) лет.
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