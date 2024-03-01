Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank

БАКУ/Trend/ - Государственный банк Azer Turk Bank начинает новую, выгодную кампанию по потребительскому кредитованию.

В ходе акции, стартовавшей 1 марта текущего года, кредиты физическим лицам предлагаются с годовой процентной ставкой от 11%.

Также клиенты смогут получить кредиты сроком до 24 месяцев с годовой процентной ставкой 13%.

Годовая процентная ставка по кредитам до 36, 48 месяцев составляет 14% и 15% соответственно.

Стоит отметить, что кредиты на период до 24 месяцев, выдаются без комиссии.

Максимальная сумма кредита с поручителем, составляет 40 000 манат.

Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Türk Bank.

Акция продлится до 30 марта, включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.